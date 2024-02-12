Президент Финляндии: отношения с Россией не восстановятся до конца СВО

Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. С такими словами он выступил перед журналистами на брифинге.
«Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит [спецоперацию] Украине», — заявил новый президент Стубб.
Его слова передают РИА Новости.
Он отметил, что отношения между странами продолжаются в вопросах общих границ. Стуб также сказал, что не видит перспектив для улучшения ситуации.