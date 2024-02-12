Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопрос об обысках в Росавиации.

«Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что выполняются следственные действия, которые в Кремле не в праве комментировать.

Ранее газета «Известия» писала, что Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолётов и вертолётов.