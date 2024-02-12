Генконсул рассказал о дактилоскопии оформляющих ВНЖ в Казахстане россиян

Некоторые граждане России, оформляющие вид на жительство в Казахстане, прошли процедуру дактилоскопии. Об этом заявил генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев в интервью ТАСС.

Власти Казахстана с начала года ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев. Говоря об изменениях, генконсул подчеркнул, что дипломаты уже столкнулись с этими мерами.

«Нами уже фиксируются случаи, когда российскими гражданами, оформляющим себе вид на жительство, пришлось пройти через процедуру дактилоскопии», — рассказал Тураев.