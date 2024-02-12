Комитет Думы одобрил отмену пошлины за безвозмездно переданную в зону СВО технику

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО. Документ, инициированный депутатами и сенаторами - членами рабочей группы по СВО, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования.

Как отметил ранее глава рабочей группы Андрей Турчак, коллеги из Народного фронта тратят "серьезные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учет". Когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу, процесс регистрации для такого транспорта станет бесплатным, пояснил он. Это касается регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и некоторых других документов.