Если ООН займется расследованием катастрофы Ил-76, перевозившего украинских пленных для обмена, придется подтвердить неприятные для Киева выводы, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российская газета
«Мы написали письмо и в ООН, в том числе информируя о том, что, по нашим данным, была использована американская ракета Patriot, что делает США соучастником», — рассказал Полянский. Он добавил, что «ООН старается держаться подальше от таких историй, которые потребуют в той или иной степени занимать чью-либо сторону».RT на русском
24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все, включая троих сопровождавших офицеров и шестерых членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Lenta.ru