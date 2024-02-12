Постпредство: ООН старается держаться подальше от темы расследования по Ил-76

Если ООН займется расследованием катастрофы Ил-76, перевозившего украинских пленных для обмена, придется подтвердить неприятные для Киева выводы, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский . Российская газета

«Мы написали письмо и в ООН, в том числе информируя о том, что, по нашим данным, была использована американская ракета Patriot, что делает США соучастником», — рассказал Полянский. Он добавил, что «ООН старается держаться подальше от таких историй, которые потребуют в той или иной степени занимать чью-либо сторону».RT на русском