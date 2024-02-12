Источник: планируется встреча Медведева и президента ЦАР в Москве
Встреча зампредседателя Совбеза РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера планируется в рамках его визита в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом организации форума.
"Двусторонняя встреча планируется, детали пока согласовываются", - сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению посольства РФ в ЦАР, Туадера вылетел в российскую столицу в воскресенье.
Учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет 15-17 февраля в Москве. Как заявил ранее Медведев, ожидается участие руководства политических партий - партнеров "Единой России", представителей стран АСЕАН, гостей из Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока.