Источник: планируется встреча Медведева и президента ЦАР в Москве

Встреча зампредседателя Совбеза РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера планируется в рамках его визита в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом организации форума.