Комитет ГД одобрил проект о признании законными супругами гражданских жен погибших в СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность признавать супругами граждан, если один из них погиб или пропал без вести во время участия в специальной военной операции, а их отношения не были официально зарегистрированы.

Новое положение предлагается внести в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". По нему, один из "гражданских" супругов сможет через суд установить факт брака в случае, если другой супруг погиб, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим в связи с участием в специальной военной операции либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях проведения специальной военной операции.

Уточняется, что факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство. В судебном решении об установлении или о признании факта состояния в брачных отношениях указывается момент их возникновения.