Полянский: Никто пока не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине

Ни одна сторона на данный момент не готова вести серьёзный разговор с Москвой по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«Но поскольку с нами их никто пока не готов вести на серьёзной основе, нам приходится реализовывать цели СВО «на земле» военными методами», — приводит РИА Новости заявление Полянского.