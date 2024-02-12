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Постпредство при ООН: никто не готов серьёзно говорить с Россией по Украине

Ни одна сторона на данный момент не готова вести серьёзный разговор с Москвой по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: Никто пока не готов вести серьезные переговоры с Россией по Украине
© ТАСС

По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«Но поскольку с нами их никто пока не готов вести на серьёзной основе, нам приходится реализовывать цели СВО «на земле» военными методами», — приводит РИА Новости заявление Полянского.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины.

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