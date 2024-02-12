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Совбез России: Отношение Запада и Киева к «Минску-2» доказало правильность начала СВО

Отношение Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, а также Петра Порошенко – бывших лидеров Германии, Франции и Украины – к Минским соглашениям только доказывает, что решение России начать специальную военную операцию было правильным, заявил первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев.

В Совбезе России назвали доказательство правильности начала СВО
© РИА Новости

Нургалиев в интервью «Аргументам и фактам» отметил, что сейчас принципом поведения руководителей западных стран является то, что в просвещенной Европе XVIII–XIX веков считалось дурным тоном.

Он отметил, что Запад не позволял украинскому руководству исполнять договоренности, а в срыве соглашений при этом обвиняли Россию.

По мнению Нургалиева, Минские соглашения не были обречены на провал. Россия, подчеркнул он, искренне стремилась урегулировать конфликт на Украине мирным путем, и при желании всех сторон это можно было реализовать.

Не последнюю роль в срыве «Минска-2» сыграли американцы, указал первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) России. США дистанцировались от минского процесса еще в 2014 году, и таким образом администрация Барака Обамы заложила основы для системного противостояния с Россией, подчеркнул Нургалиев.

Он отметил, что для Киева важна была позиция только Вашингтона, а не Берлина и Парижа.

Напомним, Россия запросила на 12 февраля, годовщину подписания Минских соглашений, заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

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