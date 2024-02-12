МИД РФ обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

МИД России проводит работу по обновлению рекомендаций для выезжающих в недружественные страны россиян с учетом высоких рисков наступления соответствующих последствий.

"В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Климова, наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к российским гражданам фиксируются, в первую очередь, в прибалтийских государствах, прежде всего, в Латвии, где под угрозой депортации находится значительное число граждан России.