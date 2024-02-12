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В Шебекино пострадавшие в результате обстрелов ВСУ предприятия получили 1,4 млрд рублей

Крупные предприятия Шебекинского округа Белгородской области, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков: поврежденные обстрелами 15 предприятий Шебекино получили 1,4 млрд руб.
© пресс-служба правительства Белгородской области

"В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей", - написал он.

По словам губернатора, 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших.

"Сегодня начинаем принимать заявки, будут распределены следующие 300 млн рублей", - проинформировал глава региона.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит в 2024 году Белгородской области из резервного фонда дополнительно до 4,2 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимателям АПК, а также на строительство жилья для порядка 235 семей, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

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