Гладков: поврежденные обстрелами 15 предприятий Шебекино получили 1,4 млрд руб.

Крупные предприятия Шебекинского округа Белгородской области, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

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"В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей", - написал он.

По словам губернатора, 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших.

"Сегодня начинаем принимать заявки, будут распределены следующие 300 млн рублей", - проинформировал глава региона.