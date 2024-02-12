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Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений

Россия запросила на 12 февраля заседание Совбеза ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного председателя при ООН Дмитрия Полянского.

Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
© ТАСС

По его словам, стоит цель напомнить коллегам, «какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами».

По словам дипломата, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта.

«Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов», — сказал Полянский.

Заседание назначено на 10.00 (18.00 мск).

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