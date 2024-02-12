Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
Россия запросила на 12 февраля заседание Совбеза ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного председателя при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, стоит цель напомнить коллегам, «какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами».
По словам дипломата, темой обсуждения станет провал Запада в урегулировании конфликта.
«Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов», — сказал Полянский.
Заседание назначено на 10.00 (18.00 мск).
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