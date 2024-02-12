Симоньян рассказала о реакции родителей Сырского из-за его назначения главкомом ВСУ
Родители нового главкома украинских Вооруженных сил Александра Сырского ужаснулись его назначению, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.
«Пожилые родители, которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — заявила она.
По словам журналиста, родители не должны нести ответственность за поступки своих детей и призвала всех воздержаться от травли.
В начале февраля Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ. При этом родные нового главкома до сих пор живут в России. Отец Сырского заявил, что от новости о новом назначении сына никаких эмоций не испытывает.