Посол США в РФ вспомнила, как платила 5 копеек за проезд в метро Москвы

"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро со времени моего возвращения в Москву год назад, - сказала она. - Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест - это поездки в московском метро".