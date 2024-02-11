Посол США в РФ вспомнила, как платила 5 копеек за проезд в метро Москвы

Посол США в России Линн Трейси рассказала, что пользуется московским метро и это ей никогда не надоест. Видеоролик со словами Трейси размещен в Telegram-канале американского диппредставительства.
"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро со времени моего возвращения в Москву год назад, - сказала она. - Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест - это поездки в московском метро".
Трейси обратила внимание на то, как "разрослось метро" с 1980-х годов, когда она впервые им воспользовалась.
"Я помню прежнюю стоимость проезда, которую я платила, - пять копеек. Были разменные автоматы, которые висели в вестибюле станции", - поделилась воспоминаниями она.