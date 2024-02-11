В Совфеде прокомментировали текущее положение Великобритании

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. Его слова приводит РИА Новости.
«Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет», — подчеркнул политик.
Помимо этого, по словам Цекова, свое влияние в мире также катастрофически теряет Германия.
Ранее Цеков оценил реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Премьер-министр Великобритании назвал высказывание Путина из интервью Такеру Карлсону об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине смехотворным.
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