В Совфеде прокомментировали текущее положение Великобритании

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. Его слова приводит РИА Новости.

«Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет», — подчеркнул политик.

Помимо этого, по словам Цекова, свое влияние в мире также катастрофически теряет Германия.

Ранее Цеков оценил реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.