Депутат призвал Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине
Бизнесмену Илону Маску, если он действительно желает мира на Украине, следует отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink, заявил зампред комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в соцсети Х появилась публикация о том, что лидерам западных стран пора смириться с поражением на Украине и прекратить финансировать Киев. Маск согласился с этим высказыванием.
Парламентарий заметил, что предприниматель может перейти от слов и лайков к делу. В частности, может отключить Starlink.
Кроме того, пояснил депутат, на своих площадках Маску необходимо доносить правду о России и конфликте на Украине до западного сообщества.
Шонус констатировал, что такие действия предпринимателя позволили бы сохранить многие жизни.