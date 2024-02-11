Бизнесмену Илону Маску, если он действительно желает мира на Украине, следует отключить украинские войска от спутниковой системы связи Starlink, заявил зампред комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в соцсети Х появилась публикация о том, что лидерам западных стран пора смириться с поражением на Украине и прекратить финансировать Киев. Маск согласился с этим высказыванием.

Парламентарий заметил, что предприниматель может перейти от слов и лайков к делу. В частности, может отключить Starlink.

Кроме того, пояснил депутат, на своих площадках Маску необходимо доносить правду о России и конфликте на Украине до западного сообщества.