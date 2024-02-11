В Госдуме оценили слова Маска о Крыме посылом Западу

Слова американского предпринимателя Илона Маска о Крыме и новых регионах являются посылом Западу о бесполезности выдавать деньги Украине в надежде на отвоевание территорий. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

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«Заявление Илона Маска, одного из главных финансистов на планете, означает посыл всему крупному бизнесу на Западе — вкладывать деньги в отвоевывание Крыма и Донбасса бесполезно и расточительно», — отметил политик.

Белик также подчеркнул, что слово Маска в финансовом мире более значимо чем мнение многих политиков. Он также добавил, что средства предоставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом «никогда не вернутся и не принесут никакой прибыли».