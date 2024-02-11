Песков высказался о демонизации Путина на Западе

«Да, у Путина есть очень большая аудитория на коллективном Западе, которая не является его поклонником, они склонны скорее к его демонизации. Но в мировом большинстве, в том, что не является “золотым миллиардом”, совсем другое отношение — для них это один из наиболее авторитетных, знающих, опытных лидеров государств», — посчитал представитель Кремля.