На резкий, острый вопрос президент России Владимир Путин ответил бы «острой отповедью», пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Интервью Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту.

Практически сразу после его появления в западных СМИ появились статьи, в которых Карлсона обвиняли в том, что он не задал ни одного острого вопроса.

По мнению Пескова, западной аудитории повезло, что журналист предельно корректно задавал вопросы, не стал сильно обострять беседу.

«Если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться», — отметил пресс-секретарь.