Политолог оценил шокирующие заявления Трампа о России и НАТО

Заявления Трампа, призывающие предоставлять финансирование Украине лишь в долг, а также об отказе помогать НАТО, могут привести его к победе на выборах. Еще когда он был президентом, Трамп всячески «нападал» на страны Альянса, интересуясь, почему Америка должна платить за безопасность других государств. Он требовал от НАТО увеличить финансирование, но в полной мере ему так и не удалось добиться желаемого, — отметил собеседник.