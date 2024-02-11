В МИД высказались о судьбе скифского золота

МИД: Россия не исключает, что скифское золото будет утрачено
В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
По его словам, сейчас вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры, а предметы из украинских музеев вывозят якобы на хранение в музеи Квропы, – передает РИА «Новости». Студенников добавил, что именно поэтому есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба – «не можем исключать, что они могут быть утрачены».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.
В МИД России передачу Киеву скифского золота назвали бессовестным решением, фактически кражей.