В МИД высказались о судьбе скифского золота

В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву , в итоге может быть утрачено, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

По его словам, сейчас вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры, а предметы из украинских музеев вывозят якобы на хранение в музеи Квропы, – передает РИА «Новости». Студенников добавил, что именно поэтому есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба – «не можем исключать, что они могут быть утрачены».