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МИД: Россия не исключает, что скифское золото будет утрачено

В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

В МИД высказались о судьбе скифского золота
© РИА Новости

По его словам, сейчас вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры, а предметы из украинских музеев вывозят якобы на хранение в музеи Квропы, – передает РИА «Новости». Студенников добавил, что именно поэтому есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба – «не можем исключать, что они могут быть утрачены».

Стало известно местоположение скифского золота

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

В МИД России передачу Киеву скифского золота назвали бессовестным решением, фактически кражей.

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