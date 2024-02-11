Песков сообщил, что Путин достаточно быстро согласился на интервью с Карлсоном
Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился поговорить с американским журналистом Такером Карлсоном, который сам вышел с предложением об интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился", - сказал Песков.