"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился", - сказал Песков.