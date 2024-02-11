В МИД РФ рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют детали визита президента России Владимира Путина в КНДР, рассказал директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. Об этом пишет РИА «Новости».
Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 года побывал в России с официальным визитом. В ходе поездки он пригласил Путина посетить Пхеньян.
Желоховцев отметил, что министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время поездки в Россию подтвердил это приглашение.
«Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — уточнил дипломат.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что отношения Пхеньяна с Москвой становятся все более дружескими, наблюдается «очень хорошая атмосфера».
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