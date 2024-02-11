В МИД РФ рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют детали визита президента России Владимира Путина в КНДР, рассказал директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. Об этом пишет РИА «Новости».

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 года побывал в России с официальным визитом. В ходе поездки он пригласил Путина посетить Пхеньян.

Желоховцев отметил, что министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время поездки в Россию подтвердил это приглашение.

«Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — уточнил дипломат.