Посол: Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе

«Позиция России совершенно однозначна: Южный Кавказ для нас жизненно важный регион, Россия играла, играет и будет играть важную роль на Южном Кавказе, потому что в наших интересах, чтобы это был регион мира, стабильности и развития», — подчеркнул посол.