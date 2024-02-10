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Посол: Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе

Российский посол в Армении Сергей Копыркин подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Посол: Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе
© РИА Новости

Как рассказал Копыркин, недружественные страны пытаются работать против интересов России на Южном Кавказе.

Он добавил, что враждебные внешние силы рассматривают регион Южного Кавказа в качестве инструмента ведения политики против Москвы.

«Позиция России совершенно однозначна: Южный Кавказ для нас жизненно важный регион, Россия играла, играет и будет играть важную роль на Южном Кавказе, потому что в наших интересах, чтобы это был регион мира, стабильности и развития», — подчеркнул посол.

Любые попытки использовать регион в геополитических целях получат жёсткое противодействие со стороны России, заключил Копыркин.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность открытия второго фронта против России на Южном Кавказе.

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