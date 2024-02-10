Стало известно о непростом периоде в российско-армянских отношениях

Трагический исход армянского населения из Нагорного Карабаха повлиял на ситуацию в двусторонних отношениях. В Армении значительную долю ответственности «предпочли возложить на Россию». Об этом заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью радио Sputnik.

По словам Копыркина, после карабахского кризиса власти Армении поставили под сомнение прежнюю формулу безопасности, решив диверсифицировать свои военные и международные связи. Все это сказалось на политическом диалоге и атмосфере российско-армянских отношений.

«Прямо должен сказать, что сейчас эти отношения проходят своего рода испытания на прочность», — сказал посол.

Он подчеркнул, что закавказский регион сейчас подвергается давлению Запада, который пытается «ослабить здесь роль России», вытеснить её и «создать трещины в наших двусторонних отношениях». В частности, представители США откровенно увязывают отношения с Арменией с борьбой против России и Ирана.

При этом Москва продолжает рассматривать отношения с Ереваном как союзнические. Копыркин выразил надежду, что они достаточно прочны, чтобы пройти нынешние испытания.