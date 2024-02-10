Мишустин назвал приоритет МИД РФ
Приоритетом в работе МИД РФ является расширение торгово-экономического сотрудничества державы с дружественными странами, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет пресс-служба кабмина на официальном сайте.
Премьер отметил, что особенно востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом.
Мишустин заметил, что российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году открыло новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив.
Ведомству следует также обеспечить углубление евразийской интеграции и претворить в жизнь инициативу президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства, пояснил глава правительства.
Кроме того, уточнил Мишустин, министерству необходимо поддерживать проведение международных культурных, спортивных и молодежных форумов.