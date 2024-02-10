Россия расторгла договор аренды с украинским посольством
Договор аренды с посольством Украины в РФ был расторгнут, хотя публично об этом не заявлялось. Это стало ответной мерой на решение Киевского горсовета от 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание», — сказал источник.
Он напомнил, что весной 2023 года Киевский горсовет расторг договор аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание. МИД РФ обещал зеркальные меры, но публично о конкретных шагах не сообщалось.
Источник напомнил, что в дипломатии действует принцип взаимности, предполагающий «зеркальный ответ на подобного рода действия»