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Россия расторгла договор аренды с украинским посольством

Договор аренды с посольством Украины в РФ был расторгнут, хотя публично об этом не заявлялось. Это стало ответной мерой на решение Киевского горсовета от 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Россия расторгла договор аренды с украинским посольством
© РИА Новости

«По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание», — сказал источник.

Он напомнил, что весной 2023 года Киевский горсовет расторг договор аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание. МИД РФ обещал зеркальные меры, но публично о конкретных шагах не сообщалось.

Источник напомнил, что в дипломатии действует принцип взаимности, предполагающий «зеркальный ответ на подобного рода действия»

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