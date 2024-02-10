Москва будет жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее в зарубежных изданиях появились сведения о работе западных экспертов над механизмами использования замороженных в Европе и США российских средств в качестве залога по облигациям, которые могут быть эмитированы в целях привлечения капитала для финансирования потребностей киевского режима.

Затем в СМИ были опубликованы материалы о том, что Евросоюз все же признал такой шаг нецелесообразным, так как подобная инициатива тождественна конфискации средств со всеми ее юридическими, финансовыми и экономическими рисками, включая отток капитала.

Захарова отметила, что после двух лет обсуждения западные официальные лица начали осознавать опасность произвольных манипуляций с чужим имуществом, риски подобных экспроприаций для европейского инвестиционного климата и деловой репутации.

Москва понимает, что Запад не остановится и будет стараться и дальше найти легитимный способ отъема активов Банка России, подчеркнула дипломат. В РФ любые покушения на эти средства, добавила она, будут рассматриваться как «банальное воровство и стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы».