24 января 2024 года расчеты ПВО ВСУ с помощью американского ЗРК Patriot сбили российский Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. При крушении военно-транспортного самолета погибли шестеро членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских пленных.

Журналисты попросили главу ведомства сообщить о том, поступали ли от США предложения о проведении совместного с российской стороной расследования.