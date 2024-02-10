Нарышкин: от США не поступало предложение о совместном расследовании по Ил-76
Представители разведки Соединенных Штатов не выступали с инициативами о совместном расследовании катастрофы Ил-76 в Белгородской области, рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
24 января 2024 года расчеты ПВО ВСУ с помощью американского ЗРК Patriot сбили российский Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. При крушении военно-транспортного самолета погибли шестеро членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских пленных.
Журналисты попросили главу ведомства сообщить о том, поступали ли от США предложения о проведении совместного с российской стороной расследования.
«Нет, не поступало», — подчеркнул Нарышкин.
Директор СВР заметил, что контакты между ведомствами сохранились.