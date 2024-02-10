Песков рассказал о ежесуточных кибератаках на сайт Кремля

Ежедневно на сайт Кремля совершаются десятки кибератак, однако российские специалисты круглосуточно обеспечивают его безопасность. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

— Я не знаю, были ли какие-то экстраординарные атаки. Но на сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак... И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом, — рассказал Песков.

В ночь с 8 на 9 февраля было опубликовано интервью Карлсона с российским лидером. В ходе беседы обсуждались такие темы, как конфликт на Украине, история страны и отношения с Западом. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, как интервью может повлиять на текущие мировые события и взаимоотношения западных стран и России.