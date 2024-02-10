В Кремле назвали главную цель интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает главным в интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, что российского главу услышат на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

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Комментируя то, что уже за первые сутки интервью российского главы набрало большее 100 млн просмотров только в соцсети X (бывшая Twitter), Песков отметил, что это вовсе не говорит о поддержке.

«И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан», — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, если Путин будет услышан, то больше людей задумаются о том, прав он или нет.

Песков также упомянул слова Путина о том, что очень сложно противостоять США в пропагандистском плане. Представитель Кремля подчеркнул, что «англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями».

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обрушился с критикой на Карлсона после его интервью с Путиным. По его мнению, американский журналист не задавал жестких вопросов российскому лидеру и вел себя как фанат Путина, «тупоголово» приняв его точку зрения.