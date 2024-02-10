В Кремле назвали главное в интервью Путина Карлсону

Для Кремля в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону главное то, что главу государства услышат на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — сказал Песков, комментируя слова журналистов о том, что интервью за первые сутки в соцсети X набрало больше 100 миллионов просмотров.

Официальный представитель Кремля напомнил о словах президента, который в ходе беседы с журналистом указывал на то, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США, так как англосаксы владеют всеми крупнейшими СМИ. В связи с этим важно дать людям возможность ознакомиться с мировоззрением российской стороны, сказал Песков и назвал интервью хорошей возможностью для этого.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на пятницу, 9 февраля. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.