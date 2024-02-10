Путин призвал дипломатов способствовать консолидации мирового большинства

Президент России Владимир Путин в числе задач, стоящих перед Министерством иностранных дел, назвал внесение весомого вклада в укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и всемерное способствование консолидации мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня дипломатического работника.

В поздравительной телеграмме в адрес сотрудников и ветеранов МИД РФ Путин отметил, что в условиях развязанной против России гибридной войны и попыток Запада изолировать страну, подорвать ее безопасность, перед МИД РФ стоят весьма непростые задачи.

По его словам, отечественная дипломатия, в частности, призвана и дальше работать над созданием благоприятных внешних условий для динамичного развития страны и продвижением позитивной повестки дня в международных отношениях.

«Всемерно способствовать консолидации мирового большинства — стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки — в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, общепризнанных нормах международного права», — говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля.

Кроме того, Путин назвал неизменным приоритетом развитие сотрудничества со странами СНГ, наращивание интеграции по линии ЕврАзЭС, усиление связей в рамках ОДКБ и Союзного государства. Особое внимание российский лидер призвал уделить качественному выполнению задач и обязанностей, связанных с председательством России в СНГ и в пополнившимся новыми членами объединении БРИКС.

«И, конечно, в полной мере востребована работа по сплочению многонационального и многоконфессионального Русского мира путем поддержки соотечественников за рубежом, популяризации русского языка, достижений отечественной культуры и науки, а также по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны», — добавил российский лидер.