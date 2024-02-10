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Посол РФ рассказал, зачем США раскручивает тему закупок Россией ракет у КНДР

США развивают тему о якобы закупках Россией вооружений у КНДР для того, чтобы спровоцировать Южную Корею на поставки боеприпасов Украине. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Посол РФ рассказал, зачем США раскручивает тему закупок Россией ракет у КНДР
© Газета.Ru

Дипломат отметил, что в Москве надеются на благоразумие властей Южной Кореи, и верят, что они не поддадутся на провокацию.

По словам Мацегоры, у стран Запада, в том числе США, нет прямых доказательств отправки артиллерийских снарядов и ракет из КНДР в Россию. При этом в Вашингтоне утверждают, что такие поставки имеют место, а полученное таким образом вооружение используется в СВО, пояснил посол.

«Не исключаю, что доказательства они попытаются сфабриковать. Причина истерии понятна – таким образом идет давление на Южную Корею, чтобы побудить ее к прямым поставкам боеприпасов на Украину», – подчеркнул представитель МИД.

До этого газета New York Times сообщила, что Россия разморозила активы КНДР в обмен на поставки оружия.

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