Посол РФ рассказал, зачем США раскручивает тему закупок Россией ракет у КНДР

США развивают тему о якобы закупках Россией вооружений у КНДР для того, чтобы спровоцировать Южную Корею на поставки боеприпасов Украине. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

© Газета.Ru

Дипломат отметил, что в Москве надеются на благоразумие властей Южной Кореи, и верят, что они не поддадутся на провокацию.

По словам Мацегоры, у стран Запада, в том числе США, нет прямых доказательств отправки артиллерийских снарядов и ракет из КНДР в Россию. При этом в Вашингтоне утверждают, что такие поставки имеют место, а полученное таким образом вооружение используется в СВО, пояснил посол.

«Не исключаю, что доказательства они попытаются сфабриковать. Причина истерии понятна – таким образом идет давление на Южную Корею, чтобы побудить ее к прямым поставкам боеприпасов на Украину», – подчеркнул представитель МИД.