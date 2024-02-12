Симоньян раскрыла влияние интервью Путина Карлсону на американцев

Многие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали про происходящее на Украине. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

© Гавриил Григоров / РИА Новости

По ее словам, чаще всего американцы писали «Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине».

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки пост Карлсона с интервью в X набрал более ста миллионов просмотров.

Греческий политик, лидер непарламентской партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало фурор в странах Запада.