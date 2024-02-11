На аукционе продали визитку Путина и документ с его подписью

Визитную карточку Владимира Путина и документ с его подписью продали на торгах в Санкт-Петербурге за 680 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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Визитка времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана за 200 тысяч рублей, а свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина, датированное 14 июля 1992 года - за 480 тысяч рублей.

Стоимость визитки Путина возросла со 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей с шагом 10 тысяч рублей.