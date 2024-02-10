Антонов заявил, что РФ формирует глобальный пояс добрососедства

Антонов заявил, что Россия формирует глобальный пояс добрососедства
Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального пояса добрососедства. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального пояса добрососедства", - сказал он, выступая на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю Дня дипломатического работника. "Расширяем сотрудничество по линии Евразийского экономического союза, укрепляем взаимодействие в рамках СНГ и БРИКС, в том числе в ходе начавшегося в этом году председательства России в этих интеграционных форматах", - добавил глава российской дипмиссии.
Антонов отметил, что дипломатия вносит важный вклад в защиту национальных интересов.
"Без обеспечения суверенитета и безопасности нашей Родины невозможно создать благоприятные условия для внутреннего развития страны. Именно этими задачами обусловлена специальная военная операция на Украине, - подчеркнул посол. - Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране, пресечь на корню попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму".
Ранее Антонов возложил венок к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско (1786-1854). Посол отдал дань памяти своему предшественнику в преддверии профессионального праздника российских дипломатов.