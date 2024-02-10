Антонов заявил, что РФ формирует глобальный пояс добрососедства

"Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального пояса добрососедства", - сказал он, выступая на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю Дня дипломатического работника. "Расширяем сотрудничество по линии Евразийского экономического союза, укрепляем взаимодействие в рамках СНГ и БРИКС, в том числе в ходе начавшегося в этом году председательства России в этих интеграционных форматах", - добавил глава российской дипмиссии.