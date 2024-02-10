В Госдуме призвали президента США Байдена дать интервью журналисту из России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского президента Джо Байдена дать интервью российскому журналисту. Об этом сообщает РИА Новости.

© Kevin Lamarque/Reuters

По словам Шеремета, Байден считает себя самым демократическим президентом, но при этом боится разговаривать с журналистами без подсказок. Но было бы интересно, если бы президент США ответил на вопросы журналиста из России в стенах Белого дома.

"Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России ... Американскому парню для такого интервью просто духу не хватит", - добавил депутат.