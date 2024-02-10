В МИД РФ заявили о лишении Киевом себя возможности политического урегулирования

Власти Украины лишили себя возможности урегулировать конфликт политически, у Киева и у его западных кураторов нет воли к миру. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Что касается возможности политического урегулирования, то в Киеве давно лишили себя такой возможности, введя абсурдный самозапрет на переговоры с руководством России.

Соответствующий указ Зеленский подписал 30 сентября 2022 года. С тех пор ничего не меняется. Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру. Они по-прежнему мыслят категориями войны и тщетно мечтают одолеть Россию на поле боя", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что РФ продолжает добиваться выполнения всех поставленных задач по демилитаризации и денацификации Украины, "устранению исходящих с ее территории угроз" России и ее гражданам.