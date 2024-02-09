Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной

Наши противники продемонстрировали весь спектр своего лицемерия и верить одной лишь подписи на документе отныне нельзя. Если и будут переговоры, то украинской хунте и Западу нужно будет сначала на деле, а не на бумаге доказать, что им в этот раз можно доверять. Никаких условий, мирных соглашений или договоренностей. Только полное выполнение требований нашего президента Владимира Владимировича Путина, — заявил Кадыров.