В Госдуме заступились за живущую в России семью Сырского

«Понятно, что Сырский, родившийся и учившийся в России, предавший всех и вся, ненавидит нашу страну. Но наказывать за это его престарелых родителей — это все равно что поступать как наши враги, которые не жалеют ни женщин, ни детей», — написал Алексей Журавлев в своем telegram-канале.