Шольц заявил о несогласии с позицией Путина о причинах конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласился со словами президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине.

По его мнению, которое он выразил в эфире телеканала n-tv во время визита в Вашингтон, интервью, которое Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, "высмеивает реальные действия России на Украине" и рассказывает "абсурдную историю о причинах этой войны".

При этом он не привел уточнений, какие конкретно заявления имеет в виду.

С точки зрения Шольца, которую он неоднократно повторял ранее, РФ якобы хочет "аннексировать часть Украины", поэтому это интервью ничего не меняет.

В интервью Карлсону Путин подробно изложил причины начала специальной военной операции, подчеркнув, что они связаны с действиями Киева и Запада. Он также заявил, что действия германского руководства в ситуации с отказом от поставок российского газа показывают некомпетентность властей ФРГ и то, что они руководствуются не национальными интересами, а интересами коллективного Запада.