В МИД рассказали об атаках Запада на российских дипломатов

Сотрудники российских посольств в странах Запада подвергаются постоянным нападениям и регулярным попыткам вербовки. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24».

По словам Захаровой, в последнее время российские дипломаты в западных странах вынуждены трудиться в условиях, похожих на гибридную войну: диппредставительствам РФ замораживают счета, делают невозможным оплату коммунальных услуг, а на самих дипломатов и их места жительства нападают, в том числе с камнями и «коктейлями Молотова».