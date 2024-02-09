Медведев заявил о невозможности изолировать Россию

Россия укрепляет свои позиции в качестве конкурентоспособной и сильной державы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятии по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

© kremlin.ru

По его словам, РФ не поддается на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление.

"Никому не удастся, мы не дадим нас изолировать никому. И российская система высшего образования, наша наука, несмотря на попытки такую изоляцию провести, все равно будет наукой и образованием мирового уровня", – передает ТАСС слова политика.

Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно и им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Путин подчеркнул, что это осознание пришло к властям стран Запада и им нужно думать, что делать дальше. По его словам, Москва готова к этому диалогу.