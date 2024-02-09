Захарова: дипломаты РФ на Западе подвергаются попыткам вербовки

Захарова заявила, что дипломаты РФ на Западе подвергаются атакам и попыткам вербовки
Российские диппредставительства в западных странах находятся буквально в осаде, сотрудники подвергаются нападениям и бесконечным попыткам вербовки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Москва 24".
"Наши дипломаты на протяжении последних лет в западных странах работают в условиях, приближенных к гибридной войне. Посольствам блокируют счета, невозможно заплатить за коммунальные услуги, - отметила Захарова. - Наши посольства находятся буквально в осаде. На них (дипломатов - прим. ТАСС) реально нападают, места их жительства, культурные центры подвергаются атакам с применением "коктейлей Молотова", камней".
"Настоящая информационная травля, бесконечные вербовочные подходы, теперь еще более изощренные, чем раньше: через электронную почту, через размещение плакатов, билбордов, рекламных, агитационных материалов перед нашими посольствами", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.