Захарова: дипломаты РФ на Западе подвергаются попыткам вербовки

"Наши дипломаты на протяжении последних лет в западных странах работают в условиях, приближенных к гибридной войне. Посольствам блокируют счета, невозможно заплатить за коммунальные услуги, - отметила Захарова. - Наши посольства находятся буквально в осаде. На них (дипломатов - прим. ТАСС) реально нападают, места их жительства, культурные центры подвергаются атакам с применением "коктейлей Молотова", камней".