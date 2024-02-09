В МИД РФ заявили, что Запад пытался дискредитировать выборы в Азербайджане

Страны Запада изначально были необъективно настроены к выборам президента Азербайджана, в которых убедительную победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, и отрабатывали заранее утвержденные методички по дискредитации электорального процесса. Такое заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Парламентская газета

Российские дипломаты выразили уверенность, что реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном пройдет успешно. Газета.Ru