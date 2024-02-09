Москалькова: интервью Путина дает надежду на отмену двойных стандартов на Западе

Западные СМИ в основном умалчивают о преступлениях украинских неонацистов, а честный разговор российского президента Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона вселяет надежду на отмену в странах Запада двойных стандартов в деле защиты прав человека. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя интервью.

"Честный и откровенный диалог президента с американским журналистом вселяет надежду, что объективное освещение событий рано или поздно поможет навсегда отменить двойные стандарты в деле защиты прав человека", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен считает, что интервью стало "прорывом медийной блокады и приглашением к политическому диалогу на равных". Москалькова выделила слова Путина о денацификации Украины, которая подразумевает "избавление от тех, кто продвигает теорию и практику нацизма спустя почти 80 лет после победы над ним".

"Человеконенавистническая идеология, которая ни во что не ставит общепризнанные права человека, распространилась по Украине, создав гуманитарный кризис, на который коллективный Запад упорно закрывает глаза. Откровенно предвзятые СМИ умалчивают подробности происходящего на Донбассе: преступлений украинских неонацистов против человечности, о которых мы регулярно сообщаем в международные и правозащитные организации, причем, как правило, безрезультатно", - написала Москалькова.