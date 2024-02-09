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Посольство: у Латвии нет доводов для возведения ограждений на границе с Россией

У Латвии нет внятных доводов для строительства фортификационных сооружений на границе с Россией. Так планы Риги прокомментировал временный поверенный в делах Москвы в Латвии Олег Зыков. Lenta.ru

«Зашкаливающий уровень милитаристских настроений и агрессивная антироссийская риторика... искусственно подогреваются местным политическим истеблишментом», — отметил Зыков. RT на русском

В январе сообщалось, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы. ТАСС

Дипломат прокомментировал «российскую угрозу» для Латвии
© РИА Новости
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