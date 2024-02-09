Дипломат прокомментировал «российскую угрозу» для Латвии

У Латвии нет внятных доводов для строительства фортификационных сооружений на границе с Россией . Так планы Риги прокомментировал временный поверенный в делах Москвы в Латвии Олег Зыков . Lenta.ru

В январе сообщалось, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы. ТАСС