Захарова прокомментировала заявление главы СНБО об Ил-76

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинских чиновников, отрицающих, что на борту сбитого Ил-76 находились военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете везли на обмен украинских военнослужащих. Все находившиеся на борту погибли: шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных.

В Минобороны назвали крушение результатом теракта ВСУ. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что самолет был сбит из ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot. Также в СК сообщили, что личности всех украинцев подтверждены результатами генетических экспертиз (у всех задержанных военных брали биологический материл).

The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что в США также считают Patriot причиной крушения Ил-76. В Вашингтоне не смогли подтвердить личности находившихся в самолете людей, но не исключили, что «как минимум некоторые из них» были украинскими военными. После выхода статьи секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на борту самолета не было украинских военнопленных.

Комментируя слова Данилова, Захарова упомянула отставку главы ВСУ Валерия Залужного, новости о которой подтвердились 8 февраля.