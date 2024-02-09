В Госдуме ответили Данилову, отрекшемуся от пленных ВСУ в Ил-76

Ну что его слушать? Что тут можно сказать... Наш Следком все подтвердил, найдены останки [украинских пленных], никаких сомнений быть не может. Если мы все фейки, исходящие от Украины, будем разбирать, нам не хватит и недели. Что мы можем сказать? Там были шесть членов экипажа, сопровождающие, остальные — украинские пленные, — высказался Соболев.